Σκληρή κριτική απέναντι στη Μαρία Κοζάκου έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για τα όσα ανέφερε η ίδια για τα νούμερα τηλεθέασης.

Σφοδρή επίθεση κατά της Μαρία Κοζάκου, Διευθύντριας Προγράμματος της ΕΡΤ, εξαπέλυσε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής του με αφορμή δηλώσεις της για τα νούμερα τηλεθέασης στη δημόσια τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής αρχικά σχολίασε τη Ντέπυ Γκολεμά, επισημαίνοντας το πλεονέκτημά της να μην δέχεται αρνητικά σχόλια όταν εμφανίζεται σε εκπομπές, ενώ παράλληλα αναγνώρισε την ευφυΐα και το χιούμορ της.

Στη συνέχεια, στράφηκε στην ΕΡΤ και στην Κοζάκου, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την τοποθέτησή της: «Δεν ντρεπόμαστε να λέμε αυτά τα πράγματα δημόσιοι λειτουργοί; Με τα λεφτά του ελληνικού φορολογούμενου…» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα ενός προγράμματος δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο από το αν προέρχεται από τη δημόσια ή την ιδιωτική τηλεόραση.

Ο Λιάγκας επεσήμανε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια η κρατική τηλεόραση έχει λάβει χρηματοδότηση ίση με αυτή της ιδιωτικής και αναρωτήθηκε γιατί να κρίνεται μόνο η ιδιωτική παραγωγή, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πολιτική και την αξιολόγηση της δημόσιας τηλεόρασης.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Κοζάκου που προκάλεσαν την έκρηξη του παρουσιαστή

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd72tuwu8v8x?integrationId=40599y14juihe6ly}