«Action Σαββατοκύριακο» με τον Δημήτρη Καμπουράκη και το Βαγγέλη Γιακουμή- Δείτε το τρέιλερ

Έφτασε το τρέιλερ της εκπομπής για το «Action Σαββατοκύριακο».

Ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Βαγγέλης Γιακουμής, είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση και να μπουν στο πλατό του σταθμού για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν. Το ACTION 24, έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της εκπομπής, με τα δύο ονόματα να αναμένουν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται οι δύο δημοσιογράφοι, επρόκειτο να βγουν στον «αέρα» αύριο το πρωί και να μένουν πιστοί στο ραντεβού τους κάθε Σαββατοκύριακο.

Το τρέιλερ της εκπομπής

Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, στις 06:00 το πρωί το δημοσιογραφικό δίδυμο θα δίνει το τηλεοπτικό παρών και θα λένε την πρώτη «καλημέρα» της ημέρας, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Ο σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της εκπομπής και την σχετική ανακοίνωση:

«Αύριο το πρωί, όπως και κάθε σαββατοκύριακο στις 06:00, θα μας λένε την πρώτη καλημέρα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή στο τιμόνι της εκπομπής, έρχεται και φέτος ανανεωμένο να παρουσιάσει τα γεγονότα από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, με ρεπορτάζ, αναλύσεις και εγκυρότητα από όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Οι δυο πολύπειροι δημοσιογράφοι προσεγγίζουν τις εξελίξεις με άποψη, αμεσότητα αλλά και χιούμορ, φιλοξενώντας πρόσωπα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Βαγγέλης Γιακουμής βάζουν την δική τους ξεχωριστή σφραγίδα στα Σαββατοκύριακα μας αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του Action 24.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 06:00, «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»!

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=Kud2WpyQOgA}