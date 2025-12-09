Γεμάτος με αλλαγές και εκπλήξεις κοντοζυγώνει ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025.

Πιο ανανεωμένο από ποτέ φαίνεται να είναι το φετινό GNTM, με κάθε επεισόδιο να κρύβει εκπλήξεις, ανατροπές, ίντριγκες, φλερτ, έρωτες, υψηλό ανταγωνισμό και guest καλεσμένους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας λοιπόν, ο Νάρκισσος και η Ελένη, οδηγήθηκαν έξω από τη βίλα του διαγωνισμού, καθώς είχαν τις πιο αδύναμες προσπάθειες, ενώ αύριο, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα αναμένεται να γνωρίσουν τον «Σουρεαλισμό» και να ποζάρουν ως γλυπτά με τις πιο περίεργες πόζες, σε ένα σετ, που φαίνεται να εντυπωσιάζει τόσο τους κριτές, όσο και τους διαγωνιζόμενους.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει! Ποιος θα φτάσει στον τελικό και ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο του φετινού GNTM;

GNTM 6: Πλησιάζει η ώρα του τελικού – Οι αλλαγές και οι εκπλήξεις

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή του ΟΡΕΝ, «΄ΒΩρα για ψυχαγωγία», η δημοσιογράφος, Ναταλία Ανδρικοπούλου, έκανε ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με το πότε και πώς αναμένεται να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.

Πριν από αυτό ωστόσο, σημείωσε πως στα πλαίσια της επόμενης εβδομάδας, η Μπέττυ Μαγγίρα, θα κάνει την είσοδό της στον διαγωνισμό σε έναν ρόλο – έκπληξη: «Την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε την Μπέτυ Μαγγίρα σε ρόλο guest…», εξήγησε η ρεπόρτερ της εκπομπής.

Τι γίνεται με τον τελικό;

Ο τελικός λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα της εκπομπής, αναμένεται να μεταδοθεί στις 22 Δεκεμβρίου, με μία διαφορά να χαρακτηρίζει την διαδικασία και να την ξεχωρίζει από τις σεζόν που έχουν προηγηθεί.

Ειδικότερα, το επεισόδιο του τελικού, αναμένεται να γυριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, και να προβληθεί μαγνητοσκοπημένο, αφού πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί τα πλάνα, από κάθε ενδεχόμενο σενάριο. Η τελική απόφαση ωστόσο θα προκύψει μέσα από την ψηφοφορία του κοινού που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ λήξης του GNTM 2025.

«Μια πολύ σημαντική αλλαγή φέτος. Το GNTM, μπαίνει σε τροχιά τελικού. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορες φήμες τις τελευταίες ημέρες: Ποιος είναι ο νικητής, ξέρουμε τον νικητή; Δεν μπορούν όμως να ξέρουν το νικητή. Μαθαίνω, ότι ο τελικός, θα μεταδοθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και δεν θα είναι ζωντανά η ανακοίνωση του νικητή, όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα υπάρχει ψηφοφορία του κοινού. Άρα, μέχρι τώρα, δεν έχει αναδειχθεί ο νικητής, θα αναδειχθεί εκείνο το βράδυ», σημείωσε αρχικά η Ναταλία Ανδρικοπούλου και πρόσθεσε:

«Το καινούργιο λοιπόν, είναι ότι δεν θα υπάρχει live, έχουν γυριστεί τρεις εκδοχές με νικητή… Και θα παίξει την τελευταία στιγμή η κασέτα κανονικά. Το ίδιο βράδυ θα ψηφίσει ο κόσμος και θα παίξει η κασέτα του αντίστοιχου νικητή», σημείωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του φετινού διαγωνισμού.

