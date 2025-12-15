Εναπόκειται στη Μόσχα να κάνει την επόμενη κίνηση στις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, είπε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η μη υποστήριξη της Ουκρανίας θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα του εκτεθειμένη σε επίθεση από τη Ρωσία.

Παρά τις διαφορές τους με τις ΗΠΑ, ο Βάντεφουλ δήλωσε στο Deutschlandfunk ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ και στις αμοιβαίες αμυντικές υποχρεώσεις της προς τους Ευρωπαίους εταίρους της. Δεν είναι αλήθεια ότι οι Ευρωπαίοι δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε.

«Η σταθερότητά μας και η αποφασιστικότητά μας να σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία είναι ανεξάρτητοι παράγοντες. Εάν αυτό πάει στραβά, εάν αποτύχει στην Ουκρανία, εμείς θα είμαστε οι επόμενοι. Γι' αυτό θα δώσουμε την πλήρη δέσμευσή μας στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Βάντεφουλ επανέλαβε ότι η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει ότι η Γερμανία και η Ευρώπη στέκονται δίπλα στην Ουκρανία. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε βέλτιστη διαπραγματευτική θέση και, σε περίπτωση αποτυχίας, ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσει να αντιδρά σε αυτόν τον επιθετικό πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ θεωρεί ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, μετά από δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την πιθανή αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας και συνομιλίες με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου.

«Εάν αυτές είναι οι προσφορές της Ουκρανίας, τότε αυτή είναι μια γραμμή στην οποία η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει», είπε.

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν την Κυριακή στο Βερολίνο οι ουκρανοαμερικανικές συνομιλίες καθώς οι διαβουλεύσεις για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι και η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σκοπεύουν να συνεχίσουν τις εντατικές συνομιλίες τους ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει σειρά επαφών με τον Γερμανό Καγκελάριο το απόγευμα της Δευτέρας. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Την Πέμπτη, η ΕΕ θα πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής για να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Anadolu/Guardian