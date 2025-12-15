Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν ξεκινήσει έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Για «πραγματική πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία έκανε λόγο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της στο Χ.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί «πραγματική πρόοδος» με την ελπίδα για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία και πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί, με επικεφαλής τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, «εργάζονται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσουν την Ουκρανία να βρει έναν δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει».

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ουκρανο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, με πραγματική πρόοδο. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας. Υπάρχει πολύς θόρυβος και ανώνυμες εικασίες στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ μην παρασυρθείτε από φήμες και προκλήσεις. Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν δρόμο για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Η ουκρανική ομάδα είναι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν» ανέφερε ο Ουκρανός διαπραγματευτής.

{https://twitter.com/rustem_umerov/status/2000577574292918668}

Σημειώνεται ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν πλέον ξεκινήσει έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επίσης μια πολυάσχολη διμερή ατζέντα στο Βερολίνο, με συναντήσεις με τον Γερμανό πρόεδρο Στάινμαϊερ, την πρόεδρο της Μπούντεσταγκ Γιούλια Κλέκνερ, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Μάρκ Ρούτε και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μεταξύ άλλων.

Επιμένουν οι ΗΠΑ για το Ντονμπάς

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να θέλουν η Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ ως προϋπόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε στο AFP τη Δευτέρα αξιωματούχος που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Το Κίεβο αντιτίθεται στην απαίτηση της Ουάσινγκτον να αποσύρει στρατεύματα από τις δύο περιοχές που είναι γνωστές ως Ντονμπάς, τις οποίες η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει από την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «θέλει εδάφη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ απαιτούν από την Ουκρανία να «αποσυρθεί» και ότι το Κίεβο αρνείται.

«Είναι λίγο εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν τη θέση των Ρώσων σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Η Μόσχα ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ και περίπου το 80% της περιοχής του Ντόνετσκ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS) με βάση 550 απαντήσεις έδειξε ότι το 75% των Ουκρανών αντιτίθενται στην παραχώρηση του Ντονμπάς.