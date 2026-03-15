Όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημσοιογράφους.

Η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για την παροχή βοήθειας σε κράτη της Μέσης Ανατολής για την ενίσχυση της άμυνας τους κατά των ιρανικών drones-καμικάζι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποστολή ειδικών από το Κίεβο σε τέσσερις χώρες της περιοχής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελούνταν από δεκάδες ανθρώπους που είναι ικανοί να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κάνουν επίδειξη των τρόπων βελτίωσης της άμυνας, κατά των ιρανικών επιθετικών drones.