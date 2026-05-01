Τι απαντούν οι ελληνικές αρχές.

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησαν μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla, τα οποία έφτασαν στην Κρήτη την 1η Μαΐου, μετά τα γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναχαίτισης πλοίων της αποστολής σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για δύσκολες και πιεστικές συνθήκες παραμονής, καθώς και για περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ υποστηρίζουν ότι η μεταχείρισή τους παραβίασε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχίες και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από τις ελληνικές αρχές μετά την αποβίβασή τους.

Περιγραφές για τις συνθήκες στο πλοίο

Σε δημόσια τοποθέτησή τους, τα μέλη της αποστολής αναφέρουν ότι παρέμειναν για πολλές ώρες σε σκάφος στρατιωτικών δυνάμεων, με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως τροφή και νερό, ενώ υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

Κάνουν επίσης λόγο για ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι υπήρξαν περιστατικά σωματικής βίας και τραυματισμοί μεταξύ των συμμετεχόντων, χωρίς ωστόσο οι καταγγελίες αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Αναφορές για την πορεία στην Κρήτη

Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι υπήρξε περιορισμός της μετακίνησής τους, καθώς μεταφέρθηκαν οργανωμένα με λεωφορεία, γεγονός που – όπως αναφέρουν – τους στέρησε τη δυνατότητα ελεύθερης αποχώρησης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για συμμετέχοντες που ξεκίνησαν απεργία πείνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνολική διαχείριση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του «Global Sumud Flotilla»

«Οι συμμετέχοντες του Global Sumud Flotilla μόλις επέζησαν 40 ωρών υπολογισμένης σκληρότητας πάνω σε σκάφος του ναυτικού του iOF σε ελληνικά ύδατα.Τους στερήθηκε επαρκής τροφή και νερό. Αναγκάστηκαν να κοιμούνται σε δάπεδα που πλημμύριζαν σκόπιμα και επανειλημμένα.

Όταν ο στρατός κινήθηκε για να απαγάγει δύο συμμετέχοντες, τον Saif Abukeshek (Ισπανία / παλαιστινιακής καταγωγής) και τον Thiago Ávila (Βραζιλία), το πλήρωμά μας αντέδρασε ειρηνικά και η απάντηση ήταν καθαρή βία.

Οι συμμετέχοντες δέχθηκαν γροθιές, κλωτσιές και σύρθηκαν στο κατάστρωμα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη. Υπέστησαν σπασμένες μύτες, ραγισμένα πλευρά και αιματηρούς ξυλοδαρμούς. Μέσα στο χάος σημειώθηκαν ακόμη και πυροβολισμοί εναντίον τους.

Ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει. Η ελληνική αστυνομία παγιδεύει τώρα το κακοποιημένο πλήρωμά μας σε λεωφορεία, στερώντας τους την ελευθερία να αποχωρήσουν, ενώ ο Saif και ο Thiago έχουν απαχθεί και μεταφερθεί πίσω στην Κατεχόμενη Παλαιστίνη.

Οι συμμετέχοντες μας παραμένουν αλύγιστοι: 60 συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει άμεσα απεργία πείνας.

Πρόκειται για μια βίαιη επίθεση σε ειρηνικούς πολίτες. Δεν θα κοιτάξουμε αλλού. Απαιτούμε την ελευθερία τους και διεθνή λογοδοσία ΤΩΡΑ».

{https://x.com/gbsumudflotilla/status/2050181503997399355}

Μαρτυρίες από το πλήρωμα

Μέλος της αποστολής που μίλησε σε τοπικό μέσο περιέγραψε ότι τα σκάφη εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από στρατιωτικές δυνάμεις σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ελλάδας, με τη χρήση drones και ταχύπλοων.

Όπως ανέφερε, οι επικοινωνίες διακόπηκαν προσωρινά, ενώ υπήρξε πίεση προς τα πληρώματα να σταματήσουν την πορεία τους. Αναφέρθηκε επίσης σε παρουσία ένοπλου προσωπικού και χρήση φωτεινών μέσων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Από τους 175 ακτιβιστές που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις, 30 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο Ηράκλειο.

{https://www.youtube.com/watch?v=gJRjFgVjOQI}

Αιχμάλωτοι δύο ακτιβιστές

Όπως, όμως, επισημαίνεται σε ανάρτηση του «Global Sumud Flotilla» δύο ακτιβιστές, ο Thiago και ο Saif, παραμένουν αιχμάλωτοι των ισραηλινών δυνάμεων.

«Απαιτούμε από όλες τις κυβερνήσεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ασκήσουν πίεση στο ισραηλινό καθεστώς ώστε να απελευθερώσει όλους τους παράνομα απαχθέντες. Οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι συμμετέχοντες απελευθερώθηκαν στην Κρήτη, με εξαίρεση τον Thiago και τον Saif» αναφέρει συγκεκριμένα η ανάρτηση.

{https://x.com/gbsumudflotilla/status/2050127840515899568}

Θέση των ελληνικών αρχών

Το υπουργείο Εξωτερικών επικαλέστηκε ότι τα ισραηλινά πολεμικά πλοία κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλώνοντας ότι δεν είχε υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Υποστήριξε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης σε διεθνή ύδατα, παρά μόνο σε περίπτωση επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. «Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του ελληνικού με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών τα ισραηλινά πλοία βρίσκονται ήδη σε κίνηση αποχώρησης από το σημείο και επιστροφής στη βάση τους», ανέφερε χθες νωρίς το μεσημέρι το ΥΠΕΞ.

Το υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δεν ασκεί αστυνομική ή προανακριτική αρμοδιότητα σε διεθνή ύδατα. «Η αρμοδιότητά του εκεί εξαντλείται αυστηρά στον συντονισμό επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, η δικαιοδοσία επί των πλοίων στην Ανοικτή Θάλασσα ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος της Σημαίας τους (Flag State)», σημείωσε επίσης.

Το Λιμενικό ανέφερε δε ότι: «Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία εκπομπή σήματος κινδύνου (distress call) από σκάφος του Στολίσκου, ενώ έπλεε στα διεθνή ύδατα πέραν των 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη άμεσα στο σημείο. Κατά την επικοινωνία μέσω VHF με το συγκεκριμένο και άλλα σκάφη πλησίον, οι κυβερνήτες τους δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι δεν αιτούνται ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών. Ως εκ τούτου, καμία περαιτέρω ενέργεια δεν μπορούσε να αναληφθεί από τις ελληνικές αρχές».