«Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις έβγαλε η βόλτα του Σωκράτης Φάμελλου από τα γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών, για τις καθιερωμένες ευχές, ενόψει της διακοπής των χριστουγεννιάτικων εορτών. «Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις».

Παράλληλα διευκρίνισε πως το κάλεσμα απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ. «Τα πράγματα δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ανέφερε πως βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες από Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκκαλη και Νίκο Κοτζιά.

Αντίθετα, απέκλεισε από τη συζήτηση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Αναφορικά με τη διαγραφή του Νίκου Παππά, υποστήριξε πως δεν ισχύει ότι ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε.

