«Δεν προβλέπονται κλεισίματα, αλλά μετασχηματισμός των καταστημάτων» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα ΕΛΤΑ, με φόντο το «λουκέτο» σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να να παρουσιάζει στη Βουλή το σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού και τον Σωκράτη Φάμελλο να τονίζει ότι «απαιτείται συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής».

«Δεν προβλέπονται κλεισίματα, αλλά μετασχηματισμός των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά 158 καταστήματα. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου υπάρχει εναλλακτική λύση σε ακτίνα 100 μέτρων, ενώ για τα υπόλοιπα 113 καταστήματα προβλέπεται μετασχηματισμός μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας πως «καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από τοπικούς καταστηματάρχες, με τη διοίκηση να εξετάζει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής ξεχωριστά».

Όπως τόνισε, δε η αναδιοργάνωση θα προχωρά μόνο όπου υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα, ενώ για τον λόγο αυτό 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, διαμηνύοντας πως «καμία τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να μείνει μετέωρη».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, κατήγγειλε την κυβέρνηση πως μεθόδευσε τη συζήτηση να πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών, αντί στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής βουλευτών. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική γιατί δεν κλήθηκε η αρμόδια Αρχή να ενημερώσει για τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι η συνεδρίαση ορίστηκε την ίδια ημέρα που στην ολομέλεια συζητείται η κρίσιμη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ. «Έχετε αριστεία στη διαφθορά. Κοροϊδεύετε τον λαό για να τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες», τόνισε αναφέροντας πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και γι’ αυτό «απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο».

«Το πράσινο φως για το κλείσιμο δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε για το σχέδιο, κανένας αιφνιδιασμός δεν υπήρξε στην κυβέρνηση και η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, από την πλευρά του.