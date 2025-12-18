Σε 28 περιπτώσεις, όπου λειτουργεί ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων, εξετάζεται η ανάληψη του έργου από αυτό, χωρίς καμία αλλαγή στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το νέο σχέδιο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού και την καθολική πρόσβαση των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του Υπερταμείου, η οποία δεν προβλέπει κλείσιμο καταστημάτων, αλλά στοχευμένο μετασχηματισμό του δικτύου, με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Συνολικά, το σχέδιο αφορά 158 καταστήματα ΕΛΤΑ, τα οποία θα ενταχθούν σε ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας.

Σε 28 περιπτώσεις, όπου λειτουργεί ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων, εξετάζεται η ανάληψη του έργου από αυτό, χωρίς καμία αλλαγή στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού εξασφαλιστεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και προηγηθεί πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, καταγράφεται ήδη σημαντικό ενδιαφέρον από τοπικούς επαγγελματίες και φορείς.

Παράλληλα, 17 καταστήματα εξαιρούνται από τον μετασχηματισμό, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. «Αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου αποτελεί και η περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, με θετικά αποτελέσματα, προσφέροντας βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διευρυμένο ωράριο και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο προσαρμογής των ταχυδρομικών οργανισμών στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, όπου η παραδοσιακή αλληλογραφία έχει μειωθεί δραστικά, ενώ αυξάνεται η σημασία των υπηρεσιών δεμάτων και courier.

«Το ταχυδρομείο μετασχηματίζεται για να μπορέσει να μείνει παρόν», ανέφερε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο, που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ισότιμα πολίτες και επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.