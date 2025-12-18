Για τον πληθωρισμό, εκτιμά ότι θα κινηθεί το 2026 μεταξύ 2,5% και 2,6%, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί τον βασικό κίνδυνο, ωστόσο προκαλεί ανησυχία η επιμονή του.

Προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που απορρέουν από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τις επιπτώσεις του στις ιδιωτικές επενδύσεις διατυπώνει η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η οποία επισημαίνει ότι η αυξημένη αβεβαιότητα δεν ακυρώνει επενδυτικά σχέδια, αλλά τα «παγώνει», καθιστώντας το 2026 κρίσιμο έτος για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα, καταγράφονται ανησυχίες για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, παρότι έχει βελτιωθεί, για το υψηλό ύψος των φορολογικών απαλλαγών –28,4 δισ. ευρώ ή περίπου το 33% των φορολογικών εσόδων– χωρίς μηχανισμό αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και για τα ενεργειακά ρίσκα που, αν και προς το παρόν είναι περιορισμένα, παραμένουν ευάλωτα στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παρά τις προκλήσεις, το ΓΠΚΒ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία και το 2026, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Γραφείου, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, η πρόβλεψη για το 2025 παραμένει στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 η βασική εκτίμηση τοποθετείται στο 2,1%, με εύρος από 1,9% έως 2,6%. Η οικονομία, όπως τόνισε, εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, την ώρα που μεγάλες οικονομίες πιέζονται από υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και ανάγκες δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η μεγέθυνση της οικονομίας βασίστηκε κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις κινούνται με έντονα δυναμικό ρυθμό. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξάνονται κατά 12%, αντισταθμίζοντας τη μείωση των αποθεμάτων και ενισχύοντας τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική. Για τον πληθωρισμό, το ΓΠΚΒ εκτιμά ότι θα κινηθεί το 2026 μεταξύ 2,5% και 2,6%, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί τον βασικό κίνδυνο, ωστόσο προκαλεί ανησυχία η επιμονή του.

Ιδιαίτερα θετική είναι η δημοσιονομική εικόνα, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται στα 18,5 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 4% του ΑΕΠ, δημιουργώντας νέο δημοσιονομικό χώρο και στηρίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η ανεργία διαμορφώνεται στο 8,8%, πλησιάζοντας τα προ κρίσης επίπεδα, με αύξηση της απασχόλησης κατά 81.000 θέσεις εργασίας.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο μέτωπο του ΦΠΑ, με το κενό είσπραξης να μειώνεται στο 11,5% το 2023 και να εκτιμάται πλέον κάτω από το 10%. Παράλληλα, σημειώνεται επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και προοπτική περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων ήταν για πρώτη φορά θετικός. Καθοριστικός στόχος παραμένει η μείωση του δημόσιου χρέους προς την περιοχή του 100% του ΑΕΠ, με το ΓΠΚΒ να εκτιμά ότι τα επόμενα δύο χρόνια υπάρχουν περιθώρια αποκλιμάκωσης κοντά στο 120%, προτού οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης καταστήσουν την προσπάθεια πιο απαιτητική.