«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται, αλλά είναι και δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να κινούνται με ασφάλεια».

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομίας, τονίζοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους είναι πρωταρχικό μέλημα.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται, αλλά είναι και δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να κινούνται με ασφάλεια», δήλωσε η κ. Δημογλίδου. Υπογράμμισε ότι η Τροχαία δεν μπορεί να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων, σε εθνικές οδούς όπου υπάρχουν τρακτέρ και άλλα εμπόδια.

Αναφερόμενη στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, η εκπρόσωπος σημείωσε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, όπου περνάει με δυσκολία ακόμα και όχημα από τη ΛΕΑ. Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως μια πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει, η παρακαμπτήριος μπορεί να δεχτεί κίνηση μόνο από μία λωρίδα, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των πολιτών.

Γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι

Όσον αφορά τη δυνατότητα τοποθέτησης τροχονόμων στα τμήματα που οι αγρότες ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας, η κ. Δημογλίδου εξήγησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπου περπατούν πεζοί οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν σημαδούρες;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει τη διάταξη των οχημάτων, και δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι η Τροχαία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι παρακάμψεις είναι δύσκολες και επικίνδυνες, παρά την παρουσία τροχονόμων. «Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολες και υπάρχει κίνδυνος», συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5fz2t26789?integrationId=40599y14juihe6ly}