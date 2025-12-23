Κλειστές θα είναι οι τράπεζες μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένες είναι οι ημέρες, που θα είναι κλειστές οι τράπεζες τα Χριστούγεννα. Πιο συγκεκριμένα, την εβδομάδα των Χριστουγέννων οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές σήμερα, Δευτέρα (22/12) και Τρίτη (23/12). Με ανοιχτές τράπεζες η παραμονή Χριστουγέννων, όχι όμως και το διήμερο των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι κλειστές στις:

25 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη (Χριστούγεννα)

26 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη (Σύναξη Θεοτόκου).

Σύμφωνα με το ημερολόγιο που αφορά στις τραπεζικές αργίες, οι τράπεζες θα είναι κλειστές επίσης:

Την Πρωτοχρονιά, 1 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη

Τα Θεοφάνια, 6 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές την παραμονή Πρωτοχρονιάς.