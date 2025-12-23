Συγκεκριμένες είναι οι ημέρες, που θα είναι κλειστές οι τράπεζες τα Χριστούγεννα. Πιο συγκεκριμένα, την εβδομάδα των Χριστουγέννων οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές σήμερα, Δευτέρα (22/12) και Τρίτη (23/12). Με ανοιχτές τράπεζες η παραμονή Χριστουγέννων, όχι όμως και το διήμερο των Χριστουγέννων.
Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι κλειστές στις:
- 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη (Χριστούγεννα)
- 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη (Σύναξη Θεοτόκου).
Σύμφωνα με το ημερολόγιο που αφορά στις τραπεζικές αργίες, οι τράπεζες θα είναι κλειστές επίσης:
- Την Πρωτοχρονιά, 1 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη
- Τα Θεοφάνια, 6 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές την παραμονή Πρωτοχρονιάς.