Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για απεργία την 1η Οκτώβρη γεγονός που θα φέρει τα πάνω κάτω στα σχολεία, τι ισχύει για μαθήματα και ολοήμερο.

Η δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων φέρνει χαμόγελα στους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς θα κερδίσουν μια μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στις τάξεις λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Έτσι αντί για 5 μέρες με «φορτωμένο» σχολικό πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία για μια ανάπαυλα από τα θρανία και τα διαβάσματα την προσεχή Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου όπου ναι μεν καλούνται να δώσουν το παρών στα σχολεία αλλά χωρίς τσάντες καθώς θα πάρουν μέρος σε αθλητικές δράσεις και προγράμματα που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας άπαντες οι μαθητές των σχολείων πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις και να έχουν στα υπόψιν τους ότι αν απουσιάσουν θα πάρουν απουσία χωρίς να υπάρχει δικαίωμα δικαιολόγησης. Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. Οπότε σε κάθε περίπτωση οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν στα σχολεία χωρίς τσάντες αλλά με αθλητικά κατά προτίμηση ρούχα ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ανεμπόδιστα στις αθλητικές δράσεις.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε φορά έτσι και φέτος θα υπάρξουν σχολεία που είτε λόγω έλλειψης μεγάλου προαυλίου για όλες τις τάξεις ή έλλειψης γυμναστηρίου θα μεταθέσουν τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας και τις σχετικές δράσεις για άλλη μέρα προγραμματίζοντας κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο. Για τις περιπτώσεις αυτών των σχολείων, ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά μάθημα και ο εορτασμός θα μετατεθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι εκπαιδευτικοί βάζουν «λουκέτο» στα σχολεία και πάνε για απεργία την 1η Οκτώβρη

Παράλληλα διαφοροποίηση στο σχολικό πρόγραμμα αναμένεται και την επόμενη εβδομάδα όπου οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται να δώσουν το παρών στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η ΑΔΕΔΥ ήδη έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία καλύπτοντας όλους τους δημοσίους υπαλλήλους - και τους εκπαιδευτικούς - αν και μέχρι στιγμής επίσημα ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και δεν έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει στίγμα των προθέσεων τους για απεργία μέσα από ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Ο Σπύρος Μαρίνης πρόεδρος της ΔΟΕ μιλώντας στο Dnews τόσο για τα προβλήματα με τα χιλιάδες κενά στα σχολεία όσο και για το φιάσκο με το ολοήμερο δηλώνει ότι «οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί! Όλοι στην Πανεργατική Απεργία την 1η Οκτωβρίου 2025».

Απεργία δασκάλων την 1η Οκτώβρη: «Κλείνουμε τα σχολεία - Κατεβαίνουμε στους δρόμους»

Αντίστοιχη και η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΑΝ. Αττικής «Ο Σωκράτης». Όπως τονίζουν στην προαναγγελία της απεργίας «Την 1η Οκτωβρίου κλείνουμε όλα τα σχολεία. Κατεβαίνουμε όλοι και όλες στον δρόμο, για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τους μαθητές μας. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας! Στέλνουμε καθαρό μήνυμα: η πολιτική που μας γυρίζει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει σε φτώχεια και εξάντληση, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ώρο, να πεταχτεί στα σκουπίδια. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.»

Μάλιστα εξηγούν ότι «ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο. Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.»

Κλείνοντας οι εκπαιδευτικοί διαμηνύουν ότι «το οφείλουμε στους μαθητές μας, που παραπονιούνται ότι δεν βλέπουν αρκετές ώρες τους γονείς τους, γιατί δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που είναι η επόμενη βάρδια των εργαζομένων και δεν πρέπει να συνηθίσει σε αυτή τη βαρβαρότητα. Το οφείλουμε σε μια γενιά που δεν την αφήνουν να ονειρεύεται και την οδηγούν στην ανασφάλεια και στην ξενιτιά. Διεκδικούμε δουλειά για όλους με σύγχρονα δικαιώματα. Όχι μόνο γιατί το έχουμε ανάγκη, αλλά γιατί σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία μειώνει τον χρόνο της παραγωγής, περιορίζει τη βαριά χειρωνακτική εργασία, δείχνει τον δρόμο για τη δραστική μείωση του χρόνου εργασίας με μισθούς που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της ζωής. Με τον αγώνα μας να σημαδέψουμε μια πολιτική που αφήνει κερδισμένους μόνο τους λίγους με νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια, την ώρα που ένας ακόμα Σεπτέμβρης γίνεται εφιάλτης για τη λαϊκή οικογένεια, με λογαριασμούς, ενοίκια, χρέη, πλειστηριασμούς και φόρους που τρέχουν. Οι εκπαιδευτικοί που έχουμε νιώσει στο πετσί μας την απώλεια του μισού σχεδόν εισοδήματός μας δεν θα γίνουμε παπαγαλάκια του αφηγήματος του «ακούραστου και πρόθυμου εργαζόμενου».Το οφείλουμε σε εμάς και τα παιδιά μας! Να αποσυρθεί εδώ και τώρα αυτό το έκτρωμα! Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή!»

Κλειστά σχολεία την 1η Οκτώβρη;

Ενόψει της προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης εκπαιδευτικών την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, πολλοί γονείς αναρωτιούνται εάν τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, δεν τίθεται θέμα γενικευμένου «λουκέτου». Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, με εξαίρεση τις τάξεις και τα μαθήματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην απεργία. Συνήθως, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ή όχι στην κινητοποίηση, ώστε να υπάρξει πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχέση με το ολοήμερο πρόγραμμα. Είναι πιθανό το πρωί να διεξαχθούν κανονικά τα μαθήματα, αλλά να απεργεί ο υπεύθυνος του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει το πρόγραμμα το μεσημέρι. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν έγκαιρα με το σχολείο των παιδιών τους, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι θα ισχύσει την ημέρα της απεργίας.

Αντίστοιχα θα κινηθούν και οι μαθητές στην Δευτεροβάθμια που οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, στις ώρες των καθηγητών που θα απεργήσουν, θα δημιουργούνται κενά στο πρόγραμμα. Αν αυτά είναι συνεχόμενα, υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.