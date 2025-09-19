«Δεν είμαστε μηχανές, δεν θα μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα!» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί και προαναγγέλλουν μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ετοιμάζονται πυρετωδώς για την απεργία της 1ης Οκτωβρίου αντιδρώντας σφοδρά στο εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων 13ωρο. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν ήδη προκηρύξει την συμμετοχή τους στην απεργία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να «κατεβάζει ρολά».

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα δώσει δυναμικό παρών με συγκέντρωση στις 10:30 στα Προπύλαια όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΑΝ. Αττικής «Ο Σωκράτης» δίνοντας το στίγμα που θα κινηθεί η Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά).

Όπως τονίζουν στην προαναγγελία της απεργίας «Την 1η Οκτωβρίου κλείνουμε όλα τα σχολεία. Κατεβαίνουμε όλοι και όλες στον δρόμο, για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τους μαθητές μας. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας! Στέλνουμε καθαρό μήνυμα: η πολιτική που μας γυρίζει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει σε φτώχεια και εξάντληση, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ώρο, να πεταχτεί στα σκουπίδια. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.»

Μάλιστα εξηγούν ότι «ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο. Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.»

«Οφείλουμε στους μαθητές μας να αποσυρθεί εδώ και τώρα αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα!»

Κλείνοντας οι εκπαιδευτικοί διαμηνύουν ότι «το οφείλουμε στους μαθητές μας, που παραπονιούνται ότι δεν βλέπουν αρκετές ώρες τους γονείς τους, γιατί δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που είναι η επόμενη βάρδια των εργαζομένων και δεν πρέπει να συνηθίσει σε αυτή τη βαρβαρότητα. Το οφείλουμε σε μια γενιά που δεν την αφήνουν να ονειρεύεται και την οδηγούν στην ανασφάλεια και στην ξενιτιά. Διεκδικούμε δουλειά για όλους με σύγχρονα δικαιώματα. Όχι μόνο γιατί το έχουμε ανάγκη, αλλά γιατί σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία μειώνει τον χρόνο της παραγωγής, περιορίζει τη βαριά χειρωνακτική εργασία, δείχνει τον δρόμο για τη δραστική μείωση του χρόνου εργασίας με μισθούς που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της ζωής.

Με τον αγώνα μας να σημαδέψουμε μια πολιτική που αφήνει κερδισμένους μόνο τους λίγους με νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια, την ώρα που ένας ακόμα Σεπτέμβρης γίνεται εφιάλτης για τη λαϊκή οικογένεια, με λογαριασμούς, ενοίκια, χρέη, πλειστηριασμούς και φόρους που τρέχουν. Οι εκπαιδευτικοί που έχουμε νιώσει στο πετσί μας την απώλεια του μισού σχεδόν εισοδήματός μας δεν θα γίνουμε παπαγαλάκια του αφηγήματος του «ακούραστου και πρόθυμου εργαζόμενου».Το οφείλουμε σε εμάς και τα παιδιά μας! Να αποσυρθεί εδώ και τώρα αυτό το έκτρωμα! Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή!»

Κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία την 1η Οκτώβρη;

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου, η απεργία μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις ωραρίου και χαμένες ώρες μαθημάτων όμως δεν τίθεται ζήτημα για κλειστά σχολεία ανήμερα της 1ης Οκτώβρη. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά με εξαίρεση τις τάξεις και τα μαθήματα των εκπαιδευτικών που απεργούν. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί συνήθως ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, προκειμένου να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Η ενημέρωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχέση με το ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς μπορεί το πρωί να γίνουν κανονικά μαθήματα, αλλά να απεργεί ο υπεύθυνος του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο για να γνωρίζουν τι θα ισχύσει.