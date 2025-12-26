Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 2.439 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στα βόρεια προάστια αγγίζει τα 3.323 ευρώ και στα νότια φτάνει τα 4.091 ευρώ.

Η αλματώδης αύξηση των ενοικίων επαναφέρει με ένταση ένα παλιό αλλά διαρκώς επίκαιρο δίλημμα για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό: αγορά ή ενοικίαση κατοικίας; Η συνεχιζόμενη άνοδος τόσο των τιμών μίσθωσης όσο και των τιμών πώλησης, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, διαμορφώνει ένα περιβάλλον υψηλού κόστους στέγασης, επηρεάζοντας άμεσα τις αποφάσεις χιλιάδων οικογενειών.

Στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2025 αποτυπώνουν τη διατήρηση των ενοικίων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στο κέντρο της πόλης, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,52 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα βόρεια προάστια φτάνει τα 11,54 ευρώ και στα νότια προάστια εκτοξεύεται στα 13,10 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει πλέον περίπου 1.150 ευρώ τον μήνα στο κέντρο, 1.150 έως 1.200 ευρώ στα βόρεια προάστια και πάνω από 1.300 ευρώ στα νότια, ανάλογα με την παλαιότητα και την ποιότητα του ακινήτου.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη. Στον δήμο της πόλης, η μέση τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε 10,42 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οδηγώντας το μηνιαίο κόστος για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. κοντά στα 1.040 ευρώ. Στους περιφερειακούς δήμους, το αντίστοιχο ενοίκιο περιορίζεται στα περίπου 770 ευρώ, παραμένοντας ωστόσο αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές πώλησης κατοικιών παραμένουν εξίσου υψηλές. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 2.439 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στα βόρεια προάστια αγγίζει τα 3.323 ευρώ και στα νότια φτάνει τα 4.091 ευρώ. Έτσι, για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, η αγοραία αξία προσεγγίζει τις 195.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν ανακαινίσεις ή πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Με δεδομένη μια τυπική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 20% και πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης που φτάνουν περίπου το 10% της αξίας, το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται πλησιάζει τις 60.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται μέσω στεγαστικού δανείου, με τη μηνιαία δόση – για διάρκεια 30 ετών και σταθερό επιτόκιο στα πρώτα 10 έτη – να κινείται συχνά σε επίπεδα συγκρίσιμα ή ακόμη και χαμηλότερα από το αντίστοιχο ενοίκιο.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας το ενοίκιο έχει καταστεί εφάμιλλο ή και υψηλότερο από τη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου. Παρά ταύτα, το υψηλό κόστος αγοράς ανεβάζει σημαντικά τον πήχη εισόδου στην ιδιοκατοίκηση, καθιστώντας τα ίδια κεφάλαια τον βασικό περιοριστικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η άνοδος των τιμών δεν είναι ομοιόμορφη. Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή πώλησης φτάνει τα 2.625 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε περιοχές της περιφέρειας παραμένει αισθητά χαμηλότερη, ωθώντας αρκετούς αγοραστές να αναζητούν λύσεις εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.