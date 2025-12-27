«Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε η Σοφία Βούλτεψη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, υπογραμμίζονται πως «αυτή είναι ότι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκεται για «μια συμφωνία που θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης, αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων». «Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους. Οι αγρότες δεν πρόκειται ούτε να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της, ούτε και να καμφθούν από την προπαγάνδα που έχει μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κινητοποιήσεών τους», σημειώνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως λογομαχία σημειώθηκε στον «αέρα» του Action24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του Χρήστου Γιαννούλη από το τηλεοπτικό «παράθυρο» του πάνελ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού εν μέσω αγροτικών μπλόκων, με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, να τον διακόπτει αντιτείνοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών».

Οι παρεμβάσεις της κ. Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κ. Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι στην επόμενη διακοπή θα αποχωρήσει. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», απάντησε στα σχόλια των δημοσιογράφων, ότι ο διάλογος είναι ζωντανός. Ωστόσο, στη συνέχεια, η Σοφία Βούλτεψη έκανε και νέο σχόλιο, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αποχωρεί. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.