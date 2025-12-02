«Το κράτος αφήνει τα ΑμεΑ παιδιά μας χωρίς στήριξη και σχολείο» καταγγέλλουν οι γονείς και ζητούν λύσεις εδώ και τώρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που τιμάται στις 3 Δεκέμβρη η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής εκπέμπει ισχυρό μήνυμα αγωνίας για τις χιλιάδες οικογένειες που παλεύουν καθημερινά να στηρίξουν τα παιδιά τους, συχνά χωρίς την απαραίτητη κρατική μέριμνα. Παρά τις διακηρύξεις περί «ισότιμης εκπαίδευσης» και «συμπερίληψης», η πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές ΑμεΑ στην Αττική είναι ιδιαίτερα σκληρή: Πολλά παιδιά παραμένουν στο σπίτι, καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία δρομολόγια μεταφοράς προς τα σχολεία τους.

Ελλείψεις, αποκλεισμός, εγκατάλειψη: Η σκληρή πραγματικότητα για τους μαθητές ΑμεΑ

Χιλιάδες μαθητές στερούνται εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό σχολικούς νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές με αποτέλεσμα να μένουν πίσω στην εκπαίδευση και στις θεραπείες τους. Τα ειδικά σχολεία παραμένουν υπερκορεσμένα, συχνά σε ακατάλληλα ή και επικίνδυνα κτίρια, κάνοντας την καθημερινότητα των παιδιών ακόμη πιο δύσκολη. Πολλά παιδιά δεν λαμβάνουν την παράλληλη στήριξη που δικαιούνται, μετά και τον πρόσφατο «κόφτη» στον θεσμό, που καταργεί ουσιαστικά την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Με αντιεπιστημονικές παρεμβάσεις, συγχέονται κρίσιμοι θεσμοί όπως τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη, με μοναδικό στόχο τη μείωση προσλήψεων και δαπανών εις βάρος των μαθητών.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι τα παιδιά με αναπηρία δικαιούνται μια αξιοπρεπή εκπαίδευση, με πλήρη πρόσβαση σε υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό και θεραπευτικό πλαίσιο, όπως απαιτεί η εποχή μας.

Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα «με όλες τις δυνάμεις» ώστε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν όσα πραγματικά αξίζουν. Παράλληλα, καλεί στη μεγάλη συγκέντρωση των συλλόγων ΑμεΑ, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 18:00 στο Σύνταγμα, και στην πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πανδημοκρατική διεκδίκηση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.