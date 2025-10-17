Η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου καλύπτει μέχρι τέσσερις εργάσιμες μέρες ανά έτος.

Ο πρώτος μήνας της φετινής σχολικής χρονιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί, τα μαθήματα στα σχολεία έχουν μπει σε έναν ρυθμό παρά τα τεράστια κενά που καταγράφονται και οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα για την παρουσία των μαθητών στην τάξη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της γονικής άδειας παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου.

Πρόκειται για μια σημαντική παροχή σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι ή μέσω παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους έως τέσσερις ημέρες ανά έτος, χωρίς περικοπή αποδοχών, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους.

Η άδεια αφορά:

Παιδιά έως 18 ετών που φοιτούν σε δημοτικό ή γυμνάσιο/λύκειο.

Παιδιά με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή συμμετέχουν σε ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ ή ειδικά εκπαιδευτήρια.

Η χορήγηση γίνεται μετά από υπεύθυνη δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη, στην οποία καθορίζεται ποιος θα χρησιμοποιήσει την άδεια ή πώς θα τη μοιραστούν. Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τον αγιασμό ή τις σχολικές εκδηλώσεις, ώστε οι γονείς να ενημερωθούν πλήρως για τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά του παιδιού.