Το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί το πρόγραμμα ConnectEdParents+ για την υποστήριξη των γονέων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της σχολικής ζωής.

Στα… θρανία επιστρέφουν και οι γονείς, μέσα από το νέο πρόγραμμα ConnectEdParents+ του Υπουργείου Παιδείας, που φιλοδοξεί να τους δώσει τα κατάλληλα εργαλεία, τη γνώση και την αυτοπεποίθηση ώστε να στηρίζουν ουσιαστικά τα παιδιά τους στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα.

Πρόκειται για μια νέα, καινοτόμο δράση που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας στο σχολείο: από τον σχολικό εκφοβισμό και τις εξαρτήσεις, μέχρι τη μαθησιακή αποδυνάμωση και τους κινδύνους της ψηφιακής ζωής. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η οικογένεια αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ενεργός συμμετοχή της είναι καθοριστική για την πρόοδο και τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά:

• Ψηφιακή Πλατφόρμα ConnectEdParents+ με συμβουλευτικό υλικό, forums και παρακολούθηση προόδου.

• Ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως βίντεο, οδηγοί και εργαλεία αυτομάθησης.

• Διαδραστικές κοινότητες γονέων, όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν εμπειρίες υπό την καθοδήγηση ειδικών.

• Δια ζώσης δράσεις σε όλη τη χώρα με βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και ομαδικές συνεδρίες.

• Podcasts και webinars με επιστήμονες που απαντούν σε σύγχρονα ζητήματα.

• Έντυπο και ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό για χρήση στο σπίτι.

• Συνεχή αξιολόγηση για την αποτύπωση των αναγκών και των αποτελεσμάτων.

Με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρακτική βοήθεια στους γονείς «Σε έναν κόσμο με νέες ψηφιακές συνήθειες, συναισθηματικές δυσκολίες και διαδικτυακούς κινδύνους, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στις οικογένειες. Με το πρόγραμμα «ConnectEdParents+» κάνουμε ακριβώς αυτό: δίνουμε στους γονείς τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και τη δύναμη, να αισθάνονται ότι μπορούν να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Όχι για να γίνουν «ειδικοί», αλλά για να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι».