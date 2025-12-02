Συλλαλητηριο και δίωρες στάσεις εργασίας στις 5/12 αποφάσισαν οι δάσκαλοι για να εισακουστούν τα αιτήματά τους.

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί κατεβαίνουν στο δρόμο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στις 13:00 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ προχωρούν σε μαζική κινητοποίηση διεκδικώντας την κάλυψη των κενών, βελτίωση των σχολικών υποδομών και οικονομική αναβάθμιση του κλάδου.

Όπως σημειώνει η ΔΟΕ «Την Παρασκευή 5/12 οι εκπαιδευτικοί απαντάμε στην κοροϊδία και τηστοχοποίηση. Βγαίνουμε ξανά στον δρόμο απαιτώντας να εργαζόμαστε για τημόρφωση των μαθητών/τριών μας με αναγνώριση του έργου μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Λέμε ένα μεγάλο, φτάνει ως εδώ! Οι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες των μαθητών στη μόρφωση δεν είναι κόστος! Το δικαίωμά μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια το κατακτούμε με τους αγώνες μας, τη συλλογική και οργανωμένη στάση και δράση μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, ενάντια σε μια πολιτική που τα παίρνει όλα από τους πολλούς για να τα δίνει στους λίγους. Βγαίνουμε στον δρόμο και καλούμε σε συμπόρευση και κοινό αγώνα τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., τους φορείς των γονέων, όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Ολοι εμείς ξέρουμε καλά πως η μόρφωση των παιδιών μας είναι υπόθεση όλων, δεν παζαρεύουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέρουμε!»

Δίωρες στάσεις εργασίας των δασκάλων: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα των μαθητών

Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο συλλαλητήριο, η ΔΟΕ έχει κηρύξει δίωρη στάση εργασίας 12:25 – 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και 14:00 – 17:30 για το Ολοήμερο. Προσώρας δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη κινητοποίηση από την ΟΛΜΕ.

Δεδομένης της κινητοποίησης, θα υπάρξει διαφοροποίηση στο σχόλασμα και την λειτουργία του Ολοήμερου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Όπως ξεκαθαρίζεται οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας θα δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκέμβρη καθώς το πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξαχθεί κανονικά μέχρι τις 12. Από εκεί και πέρα για όσους εκπαιδευτικούς συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο υπάρχει στάση εργασίας οπότε τα μαθήματα των τελευταίων ωρών δεν θα γίνουν και οι μαθητές ενδέχεται να σχολάσουν νωρίτερα αν δεν καλυφθεί η διδακτική ώρα. Από το συλλαλητληριο θα επηρεαστεί και η λειτουργία του Ολοήμερου καθώς μέχρι τις 17:30 υπάρχει κάλυψη των εκπαιδευτικών για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας