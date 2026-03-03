Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 72176, σειρά η 4η και στοιχείο το Δ.

Η Allwyn έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο, 8ο συνεχόμενο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.230.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 72176 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 3η, 4η και 5η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 32073 σε όλες τις σειρές.

Επίσης, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 2868, 8046, 14933, 19150, 22299, 39220, 47989, 64116 και 66900.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τον πίνακα κερδών.