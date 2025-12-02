Η αλήθεια για τα αυριανά μαθήματα στα σχολεία, το μπέρδεμα και οι διευκρινίσεις από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, παρά το γεγονός ότι η ημέρα έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι σχολικές μονάδες καλούνται να αφιερώσουν μέρος του διδακτικού χρόνου σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα ΑμεΑ, όπως παρουσιάσεις και συζητήσεις, δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, συνεργασίες με ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές που συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας (10:00–12:00) για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας.

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνονται ρεπορτάζ που αναφέρονται στην αυριανή μέρα ως «μέρα χωρίς μαθήματα» είτε ως «αργία μαθημάτων». Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι πρόκειται για μια καθόλα σχολική μέρα με τήρηση πρωτοκόλλου και απουσιολογίου όπως συμβαίνει κάθε μέρα μαθημάτων. Δεν τίθεται ζήτημα αργίας ούτε αναστολής μαθημάτων.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε σχολικής μονάδας αν θα μπορέσει να υλοποιήσει δράσεις ευαισθητοποίησης για ζητήματα ΑμεΑ και προώθησης ατζέντας συμπερίληψης. Ούτε είναι υποχρεωτικές οι δράσεις ούτε προβλέπεται νωρίτερο σχόλασμα σε για λόγους εορτασμού. Το σχολικό πρόγραμμα αύριο θα εκτελεστεί κανονικά με τις δράσεις ευαισθητοποίησης για ζητήματα αναπηρίας να εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα αν και εφόσον είναι αυτό εφικτό, ειδάλλως τα μαθήματα διεξάγονται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.