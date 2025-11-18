Η νέα άδεια δίνει στους γονείς τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στο σχολείο του παιδιού τους.

Καλά νέα για τους εργαζόμενους γονείς μαθητών καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά έχουν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της νέας γονικής άδειας που ενεργοποιείται στις 11 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η εν λόγω γονική άδεια επιτρέπει στους γονείς να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς απώλεια ημερομισθίου, για να συμμετάσχουν σε δράσεις συνεκπαίδευσης στα σχολεία των παιδιών τους.

Δικαιούχοι της άδειας θα είναι γονείς μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η επέκταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες αναμένεται τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας θα εκδώσουν σχετική εγκύκλιο που θα δίνει λεπτομέρειες για το πρωτόκολλο της νέας γονικής άδειας.

Με όσα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί οι γονείς θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αφορούν την ψυχική υγεία, την πρώιμη παρέμβαση, τη διαπαιδαγώγηση και την ανθεκτικότητα των παιδιών, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμόδιων Υπουργείων. Η νέα αυτή γονική άδεια αποφασίστηκε στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας για μείωση των φαινομένων bullying και νεανικής παραβατικότητας που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο.

Νέα γονική άδεια: Συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή και υποχρεωτική συνεκπαίδευση

Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή υπήρξε για χρόνια ζητούμενο, χωρίς ουσιαστική υποστήριξη από την Πολιτεία. Με τη νέα ρύθμιση, οι εργαζόμενοι γονείς αποκτούν θεσμικό δικαίωμα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ δημιουργείται ένα πλαίσιο διαλόγου και καλλιέργειας κοινών αξιών με το σχολείο. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι η γονεϊκή εμπλοκή είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση της σχολικής βίας, την αύξηση της σχολικής επίδοσης, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

Σε κάθε περίπτωση η καθιέρωση της εν λόγω γονικής άδειας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας και της βίας ανηλίκων. Η στρατηγική στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και στην ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα γονική άδεια συνοδεύεται από υποχρεωτική συνεκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει:

Συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/κηδεμόνων σε κοινές δράσεις

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή ειδικών

Θέματα προς εκπαίδευση: πρώιμη παρέμβαση, ψυχική υγεία, διαχείριση κρίσεων, ενδυνάμωση γονεϊκών δεξιοτήτων

Η νέα ρύθμιση αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των γονέων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου–οικογένειας–κοινότητας, δημιουργώντας ένα θεσμικό πλαίσιο που προάγει την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας των μαθητών.