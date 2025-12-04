Ξεκίνησαν τα πρώτα 112 για την κακοκαιρία Byron: Σε επιφυλακή 9 περιοχές για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δύσκολες ώρες περνούν ήδη χωριά στο Γύθειο, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, κλειστή είναι η Ε.Ο. Γυθείου – Σπάρτης, ενώ αποκλεισμένα είναι τα χωριά Πλάτανος και Καρβελάς. Κλειστή είναι και η επαρχιακή οδός από τη Μέλισσα προς την Ι.Μ. Παναγίας Γιάτρισσας.

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή».

Όπως φαίνεται κι από τις εικόνες που κυκλοφορούν, μέσα σε λίγες ώρες ολόκληροι οικισμοί βυθίστηκαν στη λάσπη.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπιτιών μέχρι την οροφή, έχουν καταστρέψει καλλιέργειες κι έχουν παρασύρει ζώα, οχήματα και αγροτικά μηχανήματα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στον ο.α. Σπάρτη - Γύθειο

{https://x.com/ForecastGreece/status/1996538110054982120?s=20}

Bίντεο από την ανατολική Μάνη

{https://www.facebook.com/reel/1573561137133071}

{https://www.facebook.com/edi.ajdini.999/videos/1864378787800671/}

{https://www.facebook.com/nikos.grafakos.3/posts/pfbid02LT8t7yMjet7fKUtorSd4nox8EVhcuJdwvJESjLURgtfrF65WkuWFJfTFdYU5MRhl}

{https://www.facebook.com/nikos.grafakos.3/videos/1514094649809324/}