«Την ώρα που ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των εξοπλισμών χρειάζεται να ενισχύσουμε τις φωνές της ειρήνης», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αθήνα, Μιλάνο, Κορτίνα και Αρχαία Ολυμπία, ενώνουν δυνάμεις για την ειρήνη. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τους δημάρχους Μιλάνου και Κορτίνας, Giuseppe Sala και Gianluca Lorenzi. Σε μια συμβολική τελετή υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο–Κορτίνα 2026». Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η υπογραφή της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποτελεί μία πράξη με βαθύ συμβολισμό. Στέλνει ηχηρό μήνυμα ειρήνης και υπογραμμίζει πως οι πόλεις πρέπει να ενώνουν και όχι να διχάζουν. Δείχνει ότι μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η κλιματική κρίση και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να αναζητούμε λύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις φωνές της ειρήνης. Την ώρα που ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των εξοπλισμών και γύρω μας μαίνονται συγκρούσεις, ο ρόλος των πόλεων και της διπλωματίας των πόλεων είναι κρίσιμος και ουσιαστικός».

Ο Δήμαρχος Μιλάνου, Giuseppe Sala, σημείωσε: «Με τον Δήμαρχο Αθηναίων μιλάμε την ίδια γλώσσα και αυτό είναι θεμελιώδες. Είναι καθήκον μας να προασπίσουμε την ειρήνη. Γνωρίζουμε ότι, προφανώς, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να τονίζουμε συνεχώς τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης. Εμείς οι Δήμαρχοι είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή κι έχουμε καθήκον να μαχόμαστε γι’ αυτό».

Ο Δήμαρχος Κορτίνας, Gianluca Lorenzi, υπογράμμισε: «Είναι πραγματικά τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Αθήνα, αυτή τη συμβολική στιγμή. Η ειρήνη αποτελεί θεμελιώδη αξία για όλον τον κόσμο. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να ενισχύσουν τη φωνή μας και να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διαρκούν μόνο 15 ημέρες, αλλά ελπίζουμε ότι θα αφήσουν παρακαταθήκη μεγαλύτερης διάρκειας. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τον κόσμο, και ειδικά τους Έλληνες πολίτες, τόσο στην Κορτίνα όσο και στο Μιλάνο, και να ζήσουμε μαζί τη χαρά και την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους Δημάρχους του Μιλάνου και Κορτίνας, τις δύο πόλεις που συνδιοργανώσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, μεταφέροντας έτσι τις πανανθρώπινες αξίες και τα ανθρωπιστικά μηνύματα που γεννήθηκαν πριν από 3.000 χρόνια στην Αρχαία Ολυμπία, και δεν είναι άλλα από την ευγενή άμιλλα, την εκεχειρία, την ειρήνη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με λέξεις. Ωστόσο, χωρίς τις σωστές λέξεις, άλλοτε ως κανόνες και άλλοτε ως δεσμεύσεις, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία ειρήνη».

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας εκπροσώπησε ο Δημοσθένης Δημόπουλος.

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: η Αθήνα στο επίκεντρο της Ολυμπιακής διπλωματίας

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στην προσπάθειά τους να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο το φιλειρηνικό μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων, καθιέρωσαν από το 2016, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο Ντε Τζανέιρο, την υπογραφή της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας για την παύση των πολέμων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Αθήνα, ως σύγχρονο σημείο αναφοράς της Δημοκρατίας και του Ολυμπισμού, αναλαμβάνει ρόλο συνδετικού κρίκου ανάμεσα στις δύο ιταλικές πόλεις, Μιλάνο και Κορτίνα, που θα φιλοξενήσουν τους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η υπογραφή της Εκεχειρίας αποτελεί μια σύγχρονη αναβίωση του αρχαίου θεσμού που γεννήθηκε πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες, όταν ο Ίφιτος, ο Κλεοσθένης και ο Λυκούργος συμφώνησαν στη «Σπονδή της Εκεχειρίας». Με αυτή τη συμφωνία, οι εχθροπραξίες σταματούσαν, ώστε οι αθλητές, οι πολίτες και οι θεατές να ταξιδεύουν με ασφάλεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τρεις πόλεις υπενθυμίζουν ότι ο Ολυμπισμός παραμένει ένα διαχρονικό κάλεσμα ανθρωπισμού, συναδέλφωσης και παγκόσμιας ειρήνης.