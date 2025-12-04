Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφοιλ έτρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Αγώνες «Milano Cortina 2026» ξεκίνησε την πορεία της από την Ακρόπολη προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία λίγο μετά τις 08:30, φορώντας την επίσημη στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη φλόγα από τον γενικό γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, Στέφανο Χανδακά.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1288759739684845}