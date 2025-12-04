Η συνάντηση στη Νακούρα ήταν η πρώτη άμεση, δημόσια επαφή Ισραήλ - Λιβάνου από το 1993.

Διπλωμάτες από το Ισραήλ και τον Λίβανο συναντήθηκαν την Τετάρτη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προκειμένου να συζητήσουν ενδεχόμενη οικονομική συνεργασία που θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα στον νότιο Λίβανο.

Όπως διαβάζουμε στο Axios, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ενθαρρύνει αυτό το είδος διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εδώ και εννέα μήνες.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η συνάντηση θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών και θα συνέβαλε στην αποτροπή επανέναρξης του πολέμου στον Λίβανο.

Σημείωνεται πως παρά την κατάπαυση του πυρός, που επιτεύχθηκε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματά του στον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες για να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί προσπάθεια της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά.

Η συνάντηση έλαβε χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε τον κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, σε αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό ισραηλινό πλήγμα εναντίον ηγετών της Χεζμπολάχ από την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε πριν από έναν χρόνο, και η πρώτη φορά που το Ισραήλ έπληξε τη Βηρυτό εδώ και πέντε μήνες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση διαμαρτύρεται τους τελευταίους μήνες πως η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να εφαρμόσει την απόφασή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ενώ έχει προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει να επανεξοπλίζεται με τον τρέχοντα ρυθμό, θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τον πόλεμο για να υποβαθμίσουν ξανά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της οργάνωσης.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα, τονίζοντας ότι υπονομεύουν τις επιχειρήσεις του στρατού στο νότιο Λίβανο. Έχει παράλληλα απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από πέντε φυλάκια μέσα σε λιβανικό έδαφος κοντά στα σύνορα.

Πίεση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα πάντα με το Axios, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η διοίκηση Τραμπ πιστεύει πως η δολοφονία του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ έδωσε στην ισραηλινή κυβέρνηση περισσότερο πολιτικό περιθώριο ελιγμών, ενώ καθυστέρησε μια ενδεχόμενη μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση στον Λίβανο. Η διοίκηση Τραμπ πιστεύει ότι, ανεξάρτητα από τη ρητορική ορισμένων Ισραηλινών πολιτικών και στρατηγών, μια επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ δεν είναι πιθανή τις ερχόμενες εβδομάδες, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος.

Καθώς οι εντάσεις συνέχισαν να αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες, η διοίκηση Τραμπ πίεσε και τις δύο πλευρές να στείλουν διπλωμάτες για άμεσες συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσσα, έπεισε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να συμμετάσχει παρά τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Αμερικανίδα διπλωμάτης Μόργκαν Ορτάγκους έπεισε τους Ισραηλινούς να λάβουν μέρος παρά τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την ανεπαρκή ανταπόκριση της Βηρυτού προς τη Χεζμπολάχ.

Την Τρίτη, η Ορτάγκους συναντήθηκε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προέτρεψε να στείλει έναν διπλωμάτη στη συνάντηση. Η Ορτάγκους είπε στον Νετανιάχου ότι, ενώ η λιβανική κυβέρνηση μπορεί να κάνει περισσότερα για να αντισταθεί στη Χεζμπολάχ, είναι καλύτερη για το Ισραήλ από κάθε προηγούμενη λιβανική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το βράδυ της Τρίτης, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να στείλουν διπλωμάτες.

Η κοινή δέσμευση και το όραμα Τραμπ

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της μηνιαίας συνεδρίασης του μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, ο οποίος διευθύνεται από τον αμερικανικό στρατό.

Μετά τις συνομιλίες με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους, η Ορτάγκους και οι ισραηλινοί και λιβανέζοι διπλωμάτες είχαν μια ξεχωριστή συνάντηση. Πηγή με γνώση επί των συνομιλιώνείπε ότι ήταν κυρίως επικεντρωμένη στο να γνωριστούν μεταξύ τους.

Η πηγή είπε ότι το πιο ουσιαστικό ζήτημα στην πρώτη συνάντηση ήταν η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών στο νότιο Λίβανο, ειδικά όσον αφορά την ανοικοδόμηση περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο.

Ενώ προς το παρόν οι πλευρές συζητούν μικρά κοινά έργα, το μακροπρόθεσμο όραμα των ΗΠΑ είναι να δημιουργήσουν μια «οικονομική ζώνη Τραμπ» κατά μήκος των συνόρων, η οποία θα είναι ελεύθερη από τη Χεζμπολάχ και τον βαρύ οπλισμό, αποκάλυψε αμερικανός αξιωματούχος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν εντέλει να συναντηθούν ξανά πριν από το νέο έτος και να προσέλθουν με οικονομικές προτάσεις που θα βοηθήσουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης: «Όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι ο πρωταρχικός στόχος παραμένει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ. Οι τρεις στρατοί θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό μέσω του μηχανισμού κατάπαυσης του πυρός», διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος.