Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο για καταστήματα και σούπερ μαρκετ. Ταυτόχρονα, από την επόμενη Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι το τέλος του έτους, καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα παραμένουν ανοιχτά.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστό το προτεινόμενο από τον πλευρά του, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Παράλληλα διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Το εορταστικό ωράριο 2025 είναι: