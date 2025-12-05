Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος δοκιμών, αναλυτικά τα δρομολόγια.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό της βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Κουρέτας, εκπρόσωποι της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και ανάδοχοι κατασκευής στο Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.