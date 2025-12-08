Μόλις ένας στους 10 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ενώ όσο «προχωράει» ο Δεκέμβριος τόσο περισσότεροι ιδιοκτήτες θα προχωρούν στην πληρωμή τους.

Ελάχιστοι είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας 2026 ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν μεγάλη αύξηση στις πληρωμές καθώς δεν υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης.

Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, χωρίς να σημειώνονται αυξήσεις. Τα πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή ξεκινούν από 25% και μπορεί να φτάσουν έως και το 100% του αρχικού ποσού.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία πληρωμής

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet.

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Οχήματα - myCAR - Είσοδος στην Εφαρμογή - Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων - Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE - Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Οχήματα - Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet - Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος

Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους. Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα πιο «καθαρά» από αυτά απαλλάσσονται πλήρως – κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας.

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 - 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 - 31.10.2010

0-300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 - 31.12.2005

0-300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0-300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

Ποια είναι τα πρόστιμα αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας

Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του οφειλόμενου ποσού. Εάν η εξόφληση γίνει τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.