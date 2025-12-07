Μερικά από τα σημεία της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του.

Σημεία από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ο ίδιος τονίζει σε αυτά, μέσα από το βιβλίο παρουσιάζεται ένα όρμα, μιας νέας πολιτικής, την οποία ο ίδιος θέλει να εφαρμόσει, παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα συνταντίσει μπροστά του.

Ο ίδιος αναφέρει ότι πρέπει: «Να φέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα, που αφορά την Ελλάδα και ακουμπά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Χρειάζεται νέος πατριωτισμός, μια νέα μεταπολίτευση, με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα ξαναφέρει τους πολίτες στην πολιτική».

{https://www.facebook.com/reel/1878774582718821}

Σε άλλο σημείο επισημαίνει πως: «Χρειάζεται ριζική ανασύνθεση του πολιτικού χώρου, που θα αγκαλιάσει όλους τους πολίτες, αυτό πρέπει να μας απασχολεί και για αυτό πρέπει να αγωνιούμε».

{https://www.instagram.com/reel/DR9p3-rDUXs/?igsh=YmFpZnBhcWk4cHcx}

Κλείνοντας, δηλώνει ότι: «Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί, με στόχο να μην παραιτηθούμε από το όραμα. Αυτό είναι και το μήνυμα της «Ιθάκης», ότι παρά τις δυσκολίες, θα φτάσουμε τελικά στον προορισμό μας».

{https://www.tiktok.com/@atsipras/video/7581102720430394646}