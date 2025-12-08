Καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με τους πολίτες να κάνουν να πρώτα ψώνια τους ενόψει Χριστουγέννων.
Αυτή θα είναι η πρώτη από τις τρεις σερί Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.
Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας
- Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12: 09:00-21:00
- Σάββατο 13/12: 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12: 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12: 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12 – Παρασκευή 19/12: 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12: 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12: 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12 – Τρίτη 23/12: 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12: 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12 – Παρασκευή 26/12: Αργία
- Σάββατο 27/12 – Κυριακή 28/12: 09:00-18:00 / 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12 – Τρίτη 30/12: 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12: 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 – Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά