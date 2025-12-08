Την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα καθώς από την Πέμπτη ξεκινάει το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων.

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με τους πολίτες να κάνουν να πρώτα ψώνια τους ενόψει Χριστουγέννων.

Αυτή θα είναι η πρώτη από τις τρεις σερί Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας