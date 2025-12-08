Το 2007 ο Τζον Κυριάκου έγινε ο πρώτος αξιωματούχος των ΗΠΑ που αποκάλυψε δημόσια ότι η CIA χρησιμοποίησε τον εικονικό πνγιμό ως μέθοδο ανάκρισης κατά υπόπτων της Al‑Qaeda. Η αποκάλυψη πυροδότησε διεθνείς αντιδράσεις και έριξε φως σε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες πρακτικές στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο πρώην αξιωματούχος της CIA Τζον Κυριάκου μίλησε στο LADbible και απάντησε σε μερικές δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με την περίοδο που εργαζόταν για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ενώ ίσως να μη μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα τι συμβαίνει παρασκηνιακά σε μέρη όπως οι κρυφές εγκαταστάσεις της CIA, οι πρώην εργαζόμενοι είναι ίσως η καλύτερή μας ευκαιρία να ανακαλύψουμε άγνωστες στο ευρύ κοινό πρακτικές που εξηγούν τις ειδήσεις που βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα.

Ο ελληνοαμερικανικής καταγωγής πρώην κατάσκοπος δεν δίστασε να αποκαλύψει μερικά από τα πράγματα που ίσως πάντα υποψιαζόμασταν για τις υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, όπως η CIA και η MI5 - όπως το αν όντως «ακούν» τα τηλέφωνά μας.

Αν και οι επικεφαλής του Instagram έχουν αντικρούσει τους ισχυρισμούς ότι μας κατασκοπεύουν για να μας δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις, φαίνεται ότι η CIA είναι κάτι παραπάνω από ικανή για κάτι τέτοιο, καθώς - όπως αποκαλύπτει ο Κυριάκου - έχουν τη δυνατότητα να ακούν συνομιλίες μέσω των τηλεφώνων μας, των καμερών μας και ακόμη και των έξυπνων τηλεοράσεών μας.

Μια ακόμη ανησυχία που έχουν πολλοί άνθρωποι, ίσως επειδή το βλέπουμε τόσο συχνά σε ταινίες, είναι το αν η CIA μπορεί πράγματι να «εξαφανίσει» ανθρώπους, είτε σκοτώνοντάς τους, είτε κρύβοντάς τους, είτε δίνοντάς τους μια νέα ταυτότητα για προστασία.

«Το ξέρεις ότι μπορούν. Και το κάνουν συνέχεια. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η CIA δημιούργησε, για παράδειγμα, ένα αρχιπέλαγος μυστικών φυλακών, και απλώς εξαφάνιζε ανθρώπους.

»Συλλαμβάναμε ανθρώπους σε κρησφύγετα της Αλ Κάιντα, για παράδειγμα, ας πούμε στο Πακιστάν ή στο Αφγανιστάν, και τους στέλναμε σε αυτές τις μυστικές φυλακές. Και όταν λέω μυστικές φυλακές, εννοώ ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο μυστικές που ακόμη και οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί των χωρών, όπου βρίσκονταν αυτές οι φυλακές, δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν μυστικές φυλακές της CIA στις χώρες τους. Οπότε η CIA μπορεί να κάνει ανθρώπους να "εξαφανίζονται" υπό αυτή την έννοια.

»Μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους και απλώς να τους θάψουν σε κάποια τρελή ξένη χώρα, και κανείς να μην το μάθει ποτέ. Αλλά αν είσαι αξιωματικός της CIA, ή ακόμη καλύτερα, ας πούμε ότι είσαι αξιωματικός της KGB και θέλεις να αυτομολήσεις, η CIA θα σου δώσει μια εντελώς νέα ταυτότητα, περισσότερα χρήματα απ’ όσα μπορείς ποτέ να μετρήσεις, και εσύ και η οικογένειά σου μπορείτε να ζήσετε ευτυχισμένοι για πάντα, ξέρεις, με το όνομα John Smith και κανείς δεν θα υποψιαστεί τίποτα.»

