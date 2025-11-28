Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης μητέρας που φέρεται να ξυλοκόπησε την 14χρονη κόρη της στο Μενίδι, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αποβάλλει.
Η 35χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, η αποβολή προκλήθηκε από τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τη μητέρα της, η οποία αντιτίθετο στη σχέση της με τον σύντροφό της και στον γάμο της. Το νεκρό έμβρυο που μετέφερε η ανήλικη σε σακούλα παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία – νεκροτομή.