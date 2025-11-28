Η 35χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης μητέρας που φέρεται να ξυλοκόπησε την 14χρονη κόρη της στο Μενίδι, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αποβάλλει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, η αποβολή προκλήθηκε από τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τη μητέρα της, η οποία αντιτίθετο στη σχέση της με τον σύντροφό της και στον γάμο της. Το νεκρό έμβρυο που μετέφερε η ανήλικη σε σακούλα παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία – νεκροτομή.