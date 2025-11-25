Για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε μετά από την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Μία προσωπική αναφορά έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, όπου ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Real View», και μίλησε στις τέσσερις γυναίκες, Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καραβοκύρη και Έλενα Χριστοπούλου.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την απώλεια της μητέρας του, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως πέρασε μία μορφή κατάθλιψης, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί το θάνατό της.

Όσα ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου για την απώλεια της μητέρας του

«Πέρασα κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή έφυγε από τη ζωή…. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ...», είπε αρχικά εμφανώς συγκινημένος.

Σε δεύτερο χρόνο, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην εποχή της πανδημίας, στον εγκλεισμό και στη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Φάρμα»: «Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό. Για χρόνια έκρυβα προβλήματα κάτω απ’ το χαλί και ήμουν πολύ δυναμικός στην πράξη. Έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να πάω ούτε εκκλησία. Μόνο έναν παππούλη σε ένα νησί έπαιρνα τηλέφωνο. Ούτε το γιο μου έπαιρνα, γιατί θα με έβλεπε από την κάμερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deh8z2mil9bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, εξήγησε πως η ψυχολογική του κατάσταση τον είχε καταβάλει σε τέτοιο σημείο που σκεφτόταν ακόμη και τον θάνατο: «Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα: είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου; Αισθάνθηκα ότι είναι μεγάλη δειλία, ο καθένας πρέπει να υπομείνει και να παλέψει», ενώ με αφορμή αυτό, δήλωσε πως η ψυχική ανάκαμψη προέκυψε ύστερα από μία μακρά συζήτηση με έναν πνευματικό, στον οποίο και άνοιξε την καρδιά του, ενώ μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οι ειδικοί, έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν σε μία τέτοια συνθήκη.

Τέλος, δεν έκρυψε, πως εκείνη την περίοδο, η ψυχολογική του κατάσταση, τον είχε επηρεάσει και σε επαγγελματικό επίπεδο: «Με έβαλε σε σίριαλ και της έλεγα «κόψε με», ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν: Ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;»