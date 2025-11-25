Ο Χάρης Ρώμας σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου ο Χάρης Ρώμας, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός δημιουργός, μίλησε για την πορεία του στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, θυμήθηκε ορισμένες από τις ανεπανάληπτες ατάκες των έργων του που άφησαν εποχή, ενώ αναφέρθηκε και στην νέα του θεατρική παράστασης και την πηγή της έμπνευσής του.

Όσα ανέφερε ο Χάρης Ρώμας

Μπαίνοντας λοιπόν στο πλατό, οι δύο οικοδεσπότες τον υποδέχτηκαν θερμά με την γνωστή – πλέον - ερώτηση σχετικά με το αν είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να ξυπνάει νωρίς το πρωί.

Σε αυτό το σημείο, ο δημιουργός, έκανε ένα διαχωρισμό, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως και στην πραγματική του ζωή, έχει στοιχεία από τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, της διαχρονικής σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης».

«Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί, ακόμα και τότε που ήμουν party animal στις 7 ήμουν στο πόδι. Κοιμόμουν πολύ λίγο, πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι «Κατακουζηνός» αλλά έχω κάνει άγρια ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Με αφορμή λοιπόν την νέα του παράσταση, ανέφερε την αιτία πίσω από την έμπνευση και την δημιουργία του: «Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν φάει στην αρχή... Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου, δουλεύουν ως βοηθοί στο σπίτι μου», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Έτσι έμαθα πράγματα από αυτούς, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις. Γιατί το να προσαρμοστείς είναι πιο εύκολο… Έτσι ήρθε η έμπνευση για την παράσταση, κυρίως από την αγαπημένη μου, Ζωή, που δουλεύει μαζί μου».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μάλιστα, ο Χάρης Ρώμας, αναφέρθηκε σε μερικές από τις πιο διαχρονικές ατάκες που έγιναν γνωστές μέσα από τις σειρές που έχει δημιουργήσει: «Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο, που πήγαν και 2 και 3 χρονιές αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως. Οι δουλειές μου έβγαλαν ατάκες που έμειναν στην pop κουλτούρα. Στο Λίφτινγκ είπα για πρώτη φορά την ατάκα «Είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό» και αυτό έμεινε. Στον «Βεζύρη» η Ναταλία Καποδίστρια άφησε εποχή με το «Προσκυνήστε το είδωλο». Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό βάρος…».