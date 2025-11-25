«Άγιος Έρωτας» από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

Ο Ντίνος Παπαγεωργίου, ο αδέκαστος ενωμοτάρχης Νικηφόρος Σαμαρτζής, από την σειρά «Άγιος Έρωτας», μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως λέει, η φετινή σεζόν διαφέρει από την περσινή «Πέρσι μπήκα σε κάτι που έτρεχε όλο τον χρόνο με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι εξελίξεις στη σειρά ήταν καταιγιστικές».

Ο ενωμοτάρχης έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις από όταν έφθασε στη Στέρνα. Τι θα καταφέρει να διαλευκάνει; «Έχει πολλή δουλειά. Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα, και θα προκύψουν και άλλα, αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε έχει πολύ ψωμί ακόμα η υπόθεση».

Πέρα από τα επαγγελματικά του, όμως, και η προσωπική του ζωή έχει κραδασμούς, έχει να αντιμετωπίσει μία κρίση στο γάμο του και στη σχέση του. «Ναι, η οποία κάπως υποβόσκει. Δηλαδή, ο ίδιος νομίζω αρνείται να την δει».

Ο ρόλος του Νικηφόρου Σαμαρτζή φαίνεται να έχει ενσυναίσθηση... «παρόλη την εμμονή του στον νόμο και στην τυπικότητα, πιστεύω ότι πραγματικά νοιάζεται για τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα ήταν εξαίρεση στην εποχή του, στη θέση που είναι. Δηλαδή να υπήρχε ένας ενωμοτάρχης, ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Τώρα, στο σήμερα, πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση και το νοιάξιμο για τους άλλους, υπάρχει πολύ σαν όρος, αλλά δεν ξέρω, πολλές φορές νιώθω ότι καμουφλάρει άλλα πράγματα».

