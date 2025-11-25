Νέο επεισόδιο «Φάρμα», απόψε στις 21:00.

Στο χθεσινό επεισόδιο «Φάρμα» (Δευτέρα 24/11), η Βαλεντίνα Σπέντζα ήταν αυτή που είχε τη λιγότερο καλή απόδοση στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας και βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου.

Από την άλλη, η Ζωή Τράπαλη κατάφερε να κερδίσει την ασυλία, αλλά και το πλεονέκτημα να ορίσει τον δεύτερο μονομάχο.

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη είχε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ήθελε να βρεθεί στον Αχυρώνα με τη Βαλεντίνα και η Ζωή της έδωσε αυτή την ευκαιρία.

Τελικά, η Κωνσταντίνα κατάφερε να υπερισχύσει και η Βαλεντίνα αποχώρησε οριστικά από τη «Φάρμα» σε κλίμα συγκίνησης και έχοντας κερδίσει μοναδικές εμπειρίες, αλλά και ξεχωριστούς ανθρώπους.

«Φάρμα»: Όσα θα δούμε σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 25/11, η νέα συνθήκη μετά την ένωση δεν είναι το ίδιο εύκολη για όλους και ορισμένοι φαίνεται να δυσκολεύονται με τη συγκατοίκηση. Μια ακόμα

Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας περιμένει τους farmers, στην οποία θα πρέπει να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στη σφεντόνα. Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο δυνατός στον στόχο;

Στη συνέχεια, μία ακόμα Μονομαχία Αποχώρησης θα καθορίσει ποιοι θα παραμείνουν στη «Φάρμα», οι farmers από 9 θα γίνουν 8. Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής, καθώς όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα του δεύτερου μονομάχου.

Ποια τακτική ακολουθούν από εδώ και πέρα οι farmers; Προστατεύουν τα άτομα με τα οποία βρίσκονται κοντά ή έχουν στόχο να διώξουν τους πιο δυνατούς;

Η μονομαχία ξεκινά και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για ποιον θα τελειώσει οριστικά το ταξίδι της «Φάρμας» και ποιος θα συνεχίσει το δρόμο του προς τον τελικό και τα 50.000€;