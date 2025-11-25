«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε

Ο Μαρκόπουλος βάζει τους ανθρώπους του να δώσουν ένα μάθημα στη Μάρω.

Ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Μαρκόπουλο κατά πρόσωπο μέσα στη φυλακή.

Η συνάντηση της Μάρως με τους μπράβους του Παύλου έχει τραγική κατάληξη για κείνην.

Η Χριστίνα αποκτά μια απρόσμενη σύμμαχο μέσα στη φυλακή. Η Θάλεια είναι σοκαρισμένη από τον τρόπο που αντέδρασε η Σοφία στα νέα του διαζυγίου της και σκέφτεται να πάρει σοβαρά μέτρα για την υγεία της κόρης της.

Ο Νικηφόρος φέρνει στην Άννα το θέμα να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Τάσος νιώθει ενοχές για το τι μπορεί να έχει συμβεί στη Μάρω και φέρεται περίεργα στον περίγυρό του.

Ο δικηγόρος του Παύλου αποδεικνύεται παλιός γνώριμος του Αντρέα, με τον οποίο δεν διατηρεί καλές σχέσεις.

Ο πατήρ Νικόλαος παίρνει απόφαση ότι θα κάνει καιρό να δει τη Χλόη, αφού θα βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.

Η Σμαρώ χαίρεται με το επικείμενο διαζύγιο του Κλεάνθη κι εκείνος αποφασίζει να πάει στη φυλακή, να δει τη Χριστίνα.

Ο Γιάννος και η Πόπη ετοιμάζονται να πάνε κρυφά στη Στέρνα, τη στιγμή που η Χλόη πιστεύει πως τα προβλήματα λύθηκαν και θα κρατήσει την Ελευθερία.