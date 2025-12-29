«Το πένθος είναι μη διαχειρίσιμο γιατί είναι μη αναστρέψιμο», είπε η Βούλα Πατουλίδου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Βούλα Πατουλίδου, παραχωρώντας μία συγκινητική συνέντευξη καθώς αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη, όσο και για την ανάμνηση που έχει από τον Διονύση Σαββόπουλο όταν κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον «αέρα» της εκπομπής, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η Ολυμπιονίκης, εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά την απώλεια του συζύγου της, λέγοντας πως συχνά τον νιώθει στο πλευρό της, ενώ ελπίζει με τον χρόνο, ο πόνος να μειωθεί.

Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου

Αρχικά λοιπόν, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, ανέφερε τρεις λέξεις, τις οποίες η ίδια, της έχει άμεσα συνδεδεμένες με τον σύντροφό της, ενώ με αφορμή αυτό, η ίδια εξήγησε: «Νομίζω πως αυτά δεν ξεχνιούνται, γιατί ήταν ένας καλός σύντροφος. Έχω ζήσει ένα θαύμα γιατί το πολύ μεγάλο πρόβλημα εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2007 με την καρδιά. Απλά όταν μας πέτυχε και ο καρκίνος, είχε πει «μα και αυτό;». Εμείς μπορέσαμε να ξανασυστηθούμε, να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε. Δύσκολα διαχειρίζεσαι το πένθος. Το πένθος είναι απώλεια», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ξέρεις, είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο. Δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ, αυτό σε ζορίζει. Είναι μη διαχειρίσιμο. Υπάρχουν στιγμές που λέω «Πού είσαι; Γιατί δεν απαντάς. Μου λείπεις». Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εξήγησε πως ύστερα από την απώλεια του συζύγου της, οι φετινές γιορτές δεν θα είναι το ίδιο, ενώ ακόμη και η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, την πλήγωσε:

«Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα τα πρώτη φορά αυτό που άκουγα να λένε. Δηλαδή πρώτη φορά του Αγίου Δημητρίου για μένα ήταν δράμα. Τώρα είναι τα Χριστούγεννα, εγώ συνήθως τα Χριστούγεννα επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, που είναι φωτάκια, ξέρεις λαμπυρίζουν όλα… Τώρα δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο να στολίσω. Δεν θα είναι εύκολο, πάντως».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος όταν η ίδια είχε κατακτήσει το Χρυσό μετάλλιο, είχε διακόψει την συναυλία του για να αναφερθεί στη νίκη της: «Ήταν εκείνο που σκέφτηκα όταν ήμασταν στη Βαρκελώνη με το Δημήτρη, αυτό που ξημερώματα της ημέρας που κέρδισα και λέω στο Δημήτρη:

«Λες να έχουν καταλάβει στην Ελλάδα» και γύρισε και μου είπε: «Δεν έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει; Όλη η Ελλάδα, είναι ανάστατη» και μεταξύ αυτών, ήταν και ο Διονύσης Σαββόπουλος που ξέρουμε ότι ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος και δεν ήταν εύκολος στο να τον εντυπωσιάσεις ή να τον κερδίσεις. Οπότε και μόνο που σταμάτησε τη συναυλία για να πει ότι η Πατουλίδου… Για ‘μένα ήταν η απόλυτη αναγνώριση».

