Ποιοι θα λάβουν ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων: Η ημερομηνία κλειδί που καθορίζει το ύψος του.

Οι μισθωτοί μετρούν αντίστροφα για το Δώρο Χριστουγέννων το οποίο θα καταβληθεί φέτος νωρίτερα.

Οι εργοδότες οφείλουν παραδοσιακά να καταθέσουν το δώρο Χριστουγέννων την 21η Δεκεμβρίου. Φέτος, ωστόσο, επειδή η 21/12/2025 «πέφτει» Κυριακή, η καταβολή του δώρου αναμένεται να γίνει τη 19η Δεκεμβρίου.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο - με πλήρη ή με μερική απασχόληση - και έχουν Σύμβαση Εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Προσοχή όμως! Σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Για να λάβει κανείς ολόκληρο το Δώρο θα πρέπει να έχει εργαστεί συνεχόμενα από 1/5/2025 έως 31/12/2025.

Ως βάση υπολογισμού του δώρου, παράλληλα, χρησιμοποιούνται οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Κάπως έτσι, αυτοί που θα λάβουν το μεγαλύτερο δώρο:

Όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου.

Όσοι έχουν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό. Όσο υψηλότερος ο μισθός εκείνη την ημέρα, τόσο μεγαλύτερο το δώρο.

Όσοι είχαν νόμιμες άδειες μέσα στο διάστημα (ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια), καθώς οι ημέρες αυτές προσμετρώνται.

Όσοι είχαν μικρή περίοδο ασθένειας: τα «τριήμερα ασθενείας» συνυπολογίζονται, ενώ δεν προσμετρώνται οι ημέρες με επίδομα ασθενείας από ασφαλιστικό φορέα.

Τι συμβαίνει όταν αρνείται κανείς να πληρώσει το Δώρο Χριστουγέννων

Σημειώνεται πως το Δώρο Χριστουγέννων δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας, θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ), ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, αν είναι δυνατόν, με ακρίβεια τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για κάθε διευκρίνιση, καταγγελία ή παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας επί των διαλαμβανομένων, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.