Στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τους πληγέντες και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του Ματιού και της τραγωδίας της Μάνδρας, εστίασε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως με την προωθούμενη τροπολογία, μεταξύ άλλων θωρακίζονται οι αποζημιώσεις και θεσπίζεται ειδική σύνταξη για συγγενείς θυμάτων στη Μάνδρα και στο Μάτι, αλλά και για εγκαυματίες, ενώ διαγράφονται και οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογική διοίκηση και ΟΤΑ.

Όπως τόνισε ωστόσο, «καμία ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν, ούτε απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία οφείλει να κάνει, να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο και να στέκεται δίπλα στους πολίτες της, όχι απέναντί τους».

Λίγη ώρα αργότερα από την ομιλία του, ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι και της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει και τη συνεδρίαση από τα θεωρεία.

