Οι Βούλγαροι ζητούν να αποσυρθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, αλλά πολύ παραπάνω ζητούν να μπει τέλος στη διαφθορά δεκαετιών που ευνοεί λίγους και αδικεί τους πολλούς - αυξάνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και υπονομέυοντας τη δικαιοσύνη και την τήρηση των νόμων.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και αρκετές άλλες πόλεις της Βουλγαρίας τη Δευτέρα, διαδηλώνοντας κατά του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 - του πρώτου που συντάχθηκε σε ευρώ πριν η χώρα υιοθετήσει το κοινό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου.

Οι Βούλγαροι δηλώνουν εξοργισμένοι για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα και ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Ρόσεν Ζελιαζκόφ.

Στο κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας οι διαδηλωτές γέμισαν την τεράστια πλατεία μπροστά από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης - με τους διοργανωτές να μιλούν για πλήθος 50.000 ατόμων. Φώναζαν «Παραίτηση!» και «Μαφία», ενώ υψώθηκαν δύο μεγάλα πανό που έλεγαν: «Έρχεται η Γενιά Z» και «Νέα Βουλγαρία χωρίς τη μαφία».

{https://www.youtube.com/watch?v=MQLd7jOVN3Q}

Μετά το πέρας της ειρηνικής διαμαρτυρίας, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία είχε αποκλείσει τα γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων στη Σόφια, και εκτόξευσαν σε αστυνομικούς πέτρες, μπουκάλια και κροτίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=h6BZdTX0qz8}

Όπως μετέδωσε το BTA, βανδάλισαν τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος καθώς και ενός άλλου κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση. Η αστυνομία αντέδρασε με σπρέι πιπεριού και τουλάχιστον 10 άτομα συνελήφθησαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

«Μια λύση μόνο: Παραιτήση και πρόωρες εκλογές»

Στις 28 Νοεμβρίου, μετά από παρόμοιες διαδηλώσεις, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Ρόσεν Ζελιαζκόφ υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει εκ νέου το σχέδιο δαπανών για το 2026 στο κοινοβούλιο, με στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα συνδικάτα και τους εργοδότες.

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή είχε εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Νοεμβρίου, ωστόσο κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες οργανώσεις διαμαρτύρονται ενάντια στις αυξήσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και την φορολόγηση των μερισμάτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν υψηλότερες δαπάνες.

Οι πολίτες διαμάρτυρονται όμως και κατά της κρατικής διαφθοράς, ενώ περίπου οι μισοί Βούλγαροι αντιτίθενται στην υιοθέτηση του ευρώ, φοβούμενοι ότι αυτό θα θίξει την κυριαρχία της χώρας και θα αυξήσει τις τιμές στο λιανεμπόριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=tSqHx7kJ-HQ}

Η Βουλγαρία, με πληθυσμό 6,4 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, μόνο η Ουγγαρία κατατάσσεται ως πιο διεφθαρμένη στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Transparency International.

«Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για το μέλλον μας. Θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, όχι μια χώρα που κυβερνάται από τη διαφθορά και τη μαφία», είπε στο πρακτορείο AFP η Βεντσιλάβα Βασίλεβα, μια 21χρονη φοιτήτρια. Ένας άλλος διαδηλωτής είπε ότι διαδήλωνε κατά της αλαζονείας που δείχνουν οι ηγέτες της χώρας και «όλης της ανομίας».

*Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press, DW