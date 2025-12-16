Τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το διάγγελμα του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς τους Αμερικανούς πολίτες τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε το θέμα του διαγγέλματος, παρά μόνο ανέφερε ότι η χρονιά που φεύγει υπήρξε «σπουδαία» για τις ΗΠΑ και πως «τα καλύτερα έρχονται».

«Θα μιλήσει στο έθνος για τα ιστορικά επιτεύγματά του φέτος» και «θα δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σημειώνοντας στο Fox News ότι θα εστιάσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην οικονομία.

Η θετική εικόνα που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης που καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ το 2026. Αρκετοί συντηρητικοί προτρέπουν τον Τραμπ να εστιάσει περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα τους προσεχείς μήνες.

Πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις δημοσκοπήσεις. «Πότε θα λάβω τα εύσημα για τη δημιουργία, χωρίς πληθωρισμό, ίσως της σπουδαιότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει;», διερωτήθηκε σε ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters