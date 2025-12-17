Απευθύνεται στους φανατισμένους «Μητσοτακικούς» αλλά χάνει οριστικά τους δεξιούς που έφυγαν ή που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη!

Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοποιεί τώρα και τον Κώστα Καραμανλή, για τους οποίους θεωρεί ότι επιδιώκουν να τον ρίξουν από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Με την ομιλία του στη Βουλή αφού τόνισε πως η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο, πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί, χαρακτήρισε τους δυο πρώην πρωθυπουργούς «πολιτικούς του καναπέ». «Βλέπουμε φλερτ με μια ''Ιθάκη'' μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. Η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται», είπε χαρακτηριστικά σηκώνοντας το «γάντι».

Ο πρωθυπουργός μέχρι πρότινος, έστω και προσεκτικά, άφηνε αιχμές μόνο κατά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ δυο φορές που επιτέθηκε στον Κώστα Καραμανλή μετά από πολύ σύντομο διάστημα αναδιπλώθηκε.

Πλέον προφανώς πείστηκε ότι ο Κ. Καραμανλής πέρασε οριστικά απέναντι -και μάλιστα σε συνεννόηση όπως φέρεται να πιστεύει το Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο- με στόχο να μην γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της ΝΔ.

Γνώμη της στήλης είναι ότι ο πρωθυπουργός με τις επιθέσεις του ταυτόχρονα στους δυο πρώην πετυχαίνει ίσως τα αντίθετα αποτελέσματα: Βρίσκει μεγαλύτερη αποδοχή στους "φανατισμένους" οπαδούς του που θυμούνται ότι ο Σαμαράς ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ή αναβιώνουν την παραδοσιακή «βεντέτα» «Καραμανλικών-Μητσοτακικών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα όμως χάνει οριστικά εκείνους που επιδιώκει να (ξανα)κερδίσει: Τους παραδοσιακούς δεξιούς, χώρος από τον οποίο προέρχονται οι περισσότερες απώλειες.

Εκτός βεβαίως και αν ο πρωθυπουργός έχει ως πραγματικό στόχο να συνεχίσει να κερδίζει τους φανατικούς «Μητσοτακικούς», κάτι που δύσκολα θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών!