Έχει δημιουργηθεί ακόμη και συγκεκριμένος όρος για αυτό το είδος τραυματισμού.

Παίρνεις ένα αβοκάντο, ένα μαχαίρι και αρχίζεις να το κόβεις κρατώντας το στο χέρι σου - φαίνεται κάτι απολύτως συνηθισμένο, σωστά;

Αυτή η μέθοδος είναι εντελώς λανθασμένη και μπορεί στην πραγματικότητα να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Ο όρος «avocado hand» περιγράφει τον τραυματισμό που συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί μαχαίρι για να αφαιρέσει το κουκούτσι του αβοκάντο αλλά, αντί γι’ αυτό, κόβεται. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Και ιδού το γιατί.

Μπορεί να τραυματιστούν τένοντες και νεύρα

Η δύναμη του χεριού προέρχεται από τους μύες του πήχη, οι οποίοι συνδέονται με τις άκρες των δακτύλων μέσω τενόντων που περνούν από τον καρπό. Τα κύρια νεύρα του χεριού βρίσκονται στην παλαμιαία πλευρά, πολύ κοντά στην επιφάνεια του δέρματος.

Τα νεύρα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των μυών και την αίσθηση στις άκρες των δακτύλων. «Είναι τα ηλεκτρικά καλώδια που σας δίνουν τη δυνατότητα να αγγίζετε πράγματα», λέει ο Κρίστοφερ Γκούντεναφ, χειρουργός του University of Utah Health. «Αν αγγίξετε ένα τραπέζι ή έναν σκύλο, καταλαβαίνετε αμέσως τι αγγίζετε χάρη στην αίσθηση στα δάχτυλά σας».

Μπορεί να χρειαστεί ακόμη και χειρουργείο

Επειδή τα νεύρα και οι τένοντες βρίσκονται τόσο κοντά στην επιφάνεια του χεριού, μια τόσο απλή εργασία όσο το κόψιμο ενός αβοκάντο μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα χειρουργική επέμβαση. Αν ο τραυματισμός προκαλέσει απώλεια λειτουργίας ή αίσθησης στο χέρι, είναι πιθανό να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση χεριού και φυσικοθεραπεία.

Η αποκατάσταση του χεριού μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως και μήνες.

Πηγή: Health University of Utah