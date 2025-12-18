Η αντίδραση της Ρίας Ελληνίδου σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο φακός της εκπομπής «Super Κατερίνα», εντόπισε τη Ρία Ελληνίδου, ενώ η δημοσιογράφος, ενδιαφέρθηκε να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις φήμες σχετικά με την σχέση που λέγεται ότι διατηρεί η ερμηνεύτρια με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα, φημολογείται πως η Ρία Ελληνίδου διατηρεί δεσμό με τον γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η Ρία Ελληνίδου στο άκουσμα της ερώτησης κίνησε να φύγει προς τα δεξιά, λέγοντας με ευγένεια στη δημοσιογράφο: «Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df19alglq2i9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ίδια εκπομπή, είχε αναφέρει: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας. Δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Είναι πρωτίστως το ότι είμαι μπαμπάς και ότι έχω ένα παιδί και είναι πολύ σημαντικό για εμένα… Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο πολύ το αίσθημα της προστατευτικότητας για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…».