Νέα καρφιά της Τούνη σε Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη είναι ιδαίτερα δραστήρια στο instagram ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ξεσπάσει κόντρα μετάξυ της ίδιας και του πρώην συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Αυτήν την φορά η influencer, απάντησε σε σχόλεια ακολούθων της στο instagram, ρίχνοντας και πάλι καρφιά προς τον πρώην σύντροφό της.

«Το παιδί θα μεγαλώσει με τα ψυχολογικά που του δημιουργείτε» ήταν το σχόλιο προς την Ιωάννα Τούνη, με την influencer να απαντά: «Ψυχολογικά θα έχει, αν δε μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα».

Άλλος follower άφησε το εξής σχόλιο στο προφίλ του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Είμαι με την Ιωάννα. Σε βλέπω από περιέργεια». «Ευτυχώς είδα το προφίλ σου που ασχολείσαι με μαγεία. Καλά το πας… Ταιριάζετε», απάντησε ο Αλεξάνδρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deziyfmlf9wx?integrationId=40599y14juihe6ly}