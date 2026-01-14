Πώς να επιλέξετε ένα πραγματικά ποιοτικό μέλι και να αποφύγετε τις απομιμήσεις.

Το μέλι δεν λείπει από τα περισσότερα νοικοκυριά και πολλοί λατρεύουν να το καταναλώνουν από το πρωί έως το βράδυ.

Αλλά πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την καλή ποιότητα και τι πρέπει να κοιτάμε στην ετικέτα;

Το πρόβλημα με το σούπερ μάρκετ

Ο David Wagstaff, επαγγελματίας μελισσοκόμος και ιδρυτής της More Bees Please, εξηγεί στο Sky News ότι τα βασικά προβλήματα στο μέλι που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ είναι η νοθεία, η έλλειψη διαφάνειας και η έντονη επεξεργασία.

Πολλά από τα φθηνότερα προϊόντα μέλιου προέρχονται από μίγματα εισαγωγών, συχνά με ετικέτα «μίγμα μελιών από ΕΕ και εκτός ΕΕ».

«Πολλές δοκιμές δείχνουν ότι τέτοιο μέλι μπορεί να αραιώνεται με φτηνά σιρόπια ζάχαρης (καλαμποκιού ή ρυζιού)», λέει ο Wagstaff.

Το βιομηχανικό μέλι συχνά παστεριώνεται και φιλτράρεται για καθαρότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, διαδικασία που αφαιρεί γύρη, ένζυμα και αντιοξειδωτικά που υπάρχουν στο ωμό, ακατέργαστο μέλι.

Μπορεί ένα βάζο που αναγράφει «μέλι» να μην είναι πραγματικό μέλι;

«Ναι, μπορεί να συμβεί», λέει ο Wagstaff.

«Ένα βάζο με φθηνό "μέλι" πωλείται νόμιμα, αλλά συχνά απέχει πολύ από αυτό που οι περισσότεροι φαντάζονται ως φυσικό, αγνό μέλι. Η τιμή αποκαλύπτει πως πρόκειται για προϊόν μαζικής παραγωγής και επεξεργασίας, κι όχι ότι είναι ντόπιο ή μονοποικιλιακό.»

Τι να προσέχετε στην ετικέτα

Ο Dr Gino Jabbar, πρόεδρος του Honey Guild του Ηνωμένου Βασιλείου, συνιστά να ξεκινάμε από τη χώρα προέλευσης. «Ελέγξτε αν προέρχεται από μία μόνο χώρα ή είναι μίγμα πολλών περιοχών», λέει. Το μονοποικιλιακό μέλι είναι γενικά πιο ακριβό αλλά λιγότερο πιθανό να έχει νοθευτεί.

Επίσης, ψάξτε πληροφορίες για τον παραγωγό, το άρωμα, τον τρόπο μελισσοκομίας και κάντε μια ενημερωμένη επιλογή.

Η υψηλή τιμή δεν εγγυάται πάντα γνησιότητα, αλλά συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο νοθείας.

Αγοράστε τοπικά

«100% ναι», λέει ο Wagstaff. «Όταν αγοράζετε από μελισσοκόμο ή τοπικό κατάστημα, μπορείτε να μάθετε ακριβώς από πού προέρχεται το μέλι – ακόμη και την τοποθεσία της κυψέλης και την ανθοφορία.»

Τα ανεξάρτητα τεστ δείχνουν ότι το μέλι από αφοσιωμένους παραγωγούς είναι πιο πιθανό να είναι γνήσιο.

Ο Dr Jabbar προτείνει επίσης την αγορά σε μεγαλύτερες ποσότητες για ολόκληρο τον χρόνο, αφού το μέλι είναι πεπερασμένος πόρος με μοναδικό άρωμα ανά παρτίδα, εποχή και περιοχή.